Интересный разноцветный коврик от Drops в форме звезды выполненный крючком зигзагообразным узором.

Диаметр (от вершины до вершины звезды) ок. 112 см.

Пряжа Eskimo (шерсть, 50гр/50м)

- 200 гр; №09 old pink (старый розовый)

- 200 гр, №48 beige (бежевый)

- 100 гр, №47 light beige (светло-бежевый)

- 100 гр, №30 pastel pink (пастельно-розовый)

- 100 гр, №21, blue/violet (сине-фиолетовый)

- 100 гр, №50, dark rose (темно-розовый)

Крючок 7 мм.

Плотность 10 стoл1нк и 6рд = 10х10 см.

«Волшебное» кольцо:

Первый стoл1нк в круг.ряду заменять 3 воз.петлями подъема. В конце круг.ряда вязать соеден.петлю в 3юю воз.петлю в начале крг.ряда.

Полосы в узоре «зиг-заг»:

1 полоска: Pastel pink (пастельно-розовый).

2 полоска: Old pink (старый розовый)

3 полоска: Beige (бежeвый).

4 полоска: Blue/violet (сине-фиолетовый).

5 полоска: Light beige (светло-бежевый).

6 полоска: Dark rose (темно-розовый).

7 полоска: Old pink (старый розовый).

8 полоска: Beige (бежевый).

Вязание коврика:

Начать вязание нитью light beige (светло-бежевой) прежде чем вязать узор «зиг-заг».

Выполнить «волшебное» кольцо – стотр.фото, провязать 12 стoл1нк в кольцо нитью light beige (светло-бежевой).

Кр.рд 1: по 2 стoл1нк в каждый стoл1нк = 24 стoл1нк.

Кр.рд 2: * 2 стoл1нк в первый стoл1нк., 1 стoл1нк в следующ стoл1нк *, повтор *-* = 36 стoл1нк.

Кр.рд 3: *2 стoл1нк в первый стoл1нк., 1 стoл1нк в следующ 2 стoл1нк *, повтор *-* = 48 стoл1нк.

Кр.рд 4: *2 стoл1нк в первый стoл1нк., 1 стoл1нк в следующ 3 стoл1нк *, повтор *-* = 60 .

Кр.рд 5: * 2 стoл1нк в первый стoл1нк., 1 стoл1нк в следующ стoл1нк *, повтор *-* = 72 стoл1нк.

Кр.рд 6: * 2 стoл1нк в первый стoл1нк., 1 стoл1нк в следующ 3 стoл1нк *, повтор *-* = 90 стoл1нк.

Теперь вязать узором «зиг-заг» сменив нить на pastel pink (пастельно-розовый).

Узор «Зиг-заг»:

Вязать, чередуя полоски узор «Зиг-заг»: так по A.1 - 5 раз за круг.ряд (= 10 вершин). Когда А1 будет полностью провязана повторять дальше только 3 крг.ряд схемы А1.

Продолжать, чередуя полосы. Завершить когда коврик в диаметре будет ок. 112 см (от вершины до вершины).

